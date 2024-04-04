Anasayfa Video Galeriler Gündem Japonya'da 6,1 büyüklüğünde büyük deprem Japonya'da 6,1 büyüklüğünde büyük deprem 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 08:15 Güncelleme: 04 Nisan 2024 Perşembe 08:15 Dün Tayvan'da meydana gelen 7.4 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından az önce Japonya'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660e37772e6641650704ab43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Van'da gündüz gerginlik, gece sevinç gösterileri 81 ilde dev operasyon: 2 bin 66 gözaltı var AK Parti'nin DEM Parti başvurularına ret İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Yol kapatıp konteynerleri ateşe verdiler Aleyna Tilki ile Serel Yereli deniz sezonunu boğazda böyle açtı Ankara'da büyük yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü