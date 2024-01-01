Anasayfa Video Galeriler Gündem Japonya'da 7.6'lık depremden korkunç görüntüler Japonya'da 7.6'lık depremden korkunç görüntüler 01 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 14:05 Güncelleme: 01 Ocak 2024 Pazartesi 14:05 Japonya'nın batısında 1.5 saat içinde 5 ila 7.6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi. Deprem anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65929c8e23407ed04d0a2293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Japonya'da 2 büyük deprem! Tsunami alarmı verildi İstanbul'da Filistin’e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti Yeni yılın ilk zamlı trafik cezasını onlar yedi Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte yılbaşı gecesinde yakalanan ''kaçak'' sayısı Yılbaşını kutlamak isterken havai fişek elinde böyle patladı Yine Marmaray, yine intihar! Haluk Levent yeni yıla konteyner kentte girdi İşte Türkiye'de yeni yılın ilk bebeği İstanbul'da yılbaşı gecesi silahlı saldırı: Yaralılar var!