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Japonya'da 7.6'lık depremden korkunç görüntüler

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Japonya'nın batısında 1.5 saat içinde 5 ila 7.6 büyüklüğünde 9 deprem meydana geldi. Deprem anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

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