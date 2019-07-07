Japonya’da artık Türkiye’nin milli tıbbi cihazları kullanılıyor
07 Temmuz 2019 12:00
Japonya’da artık Türkiye’nin milli tıbbi cihazları kullanılıyor
Türkiye’de üretilen embolizasyon ajanlar ve cihazı, Japonya’da bilim adamları tarafından büyük beğeni kazandı. Cihazın kullanıldığı sıralarda Japonya ulusal kanalları yayına girerek Türkiye’de üretilen milli cihazların “Çığır açıcı mahiyette” olduğunu dile getirdi. Türkiye’de üretilen embolizasyon ajanlar ve cihazı, Japonya’da Japon hastalara uygulanırken, Japonya’nın ulusal kanallarında...