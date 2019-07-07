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  3. 07 Temmuz 2019 12:00

Japonya’da artık Türkiye’nin milli tıbbi cihazları kullanılıyor

Türkiye’de üretilen embolizasyon ajanlar ve cihazı, Japonya’da bilim adamları tarafından büyük beğeni kazandı. Cihazın kullanıldığı sıralarda Japonya ulusal kanalları yayına girerek Türkiye’de üretilen milli cihazların “Çığır açıcı mahiyette” olduğunu dile getirdi. Türkiye’de üretilen embolizasyon ajanlar ve cihazı, Japonya’da Japon hastalara uygulanırken, Japonya’nın ulusal kanallarında...

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Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi
Alaca sansar ailesi Kayseri’de görüntülendi
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Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve
Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve
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Sıcaktan bunalan İstanbullular Riva plajına akın etti
Sıcaktan bunalan İstanbullular Riva plajına akın etti
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Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
Yurt bahçesinde bulunan elektrik trafosunda yangın çıktı
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Suriyelilerin dönüşü için hummalı çalışma
Suriyelilerin dönüşü için hummalı çalışma
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Klima görmeyen Harran’ın kümbet evleri turistlerin ilgi odağı
Klima görmeyen Harran’ın kümbet evleri turistlerin ilgi odağı
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