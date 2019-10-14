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YPG/PKK'DAN CEYLANPINAR'A HAVAN SALDIRISI
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  3. 14 Ekim 2019 11:30

Japonya'da felaket ! Ölü sayısı artıyor

Deprem ve tsunami felaketinin sıkça görüldüğü ülkelerden biri olan Japonya'yı şimdi de tayfun vurdu. En az 30 kişinin öldüğü, 177 kişinin yaralandığı bildirildi. Kayıp 21 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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