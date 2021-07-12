Anasayfa Video Galeriler Gündem Japonya'da kırmızı alarm! 245 bin kişi tahliye edilecek Japonya'da kırmızı alarm! 245 bin kişi tahliye edilecek 12 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 13:40 Japonya'da etkili olan şiddet yağışların ardından güney eyaletlerinde yaklaşık 245 bin kişiye tahliye emri verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ec1c19ae16335db318d843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçurumun kenarındaki salıncaktan böyle düştüler Köyüne döndü, hibe desteğiyle 3 yılda 250 bin TL kazandı Fenerbahçe'de Volkan Demirel devri sona erdi Hayırsız evlat annesini sokak ortasında darp etti Takla atan araçtan inanılmaz kurtuluş kamerada HDP ilçe binasına silahlı saldırı Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı Türkiye'nin cennetiydi... Artık bir mezarlık! Korkunç görüntüler.... İstanbul'da vahşet! 2 ölü, 1 yaralı