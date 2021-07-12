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  4. Japonya'da kırmızı alarm! 245 bin kişi tahliye edilecek

Japonya'da kırmızı alarm! 245 bin kişi tahliye edilecek

Japonya'da etkili olan şiddet yağışların ardından güney eyaletlerinde yaklaşık 245 bin kişiye tahliye emri verildi.

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