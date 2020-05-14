  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Mayıs 2020 22:15

Japonya'dan koronavirüsün yayılma hızını gösteren siyah ışık deneyi

Japonya’da yapılan bir “siyah ışık” deneyi koronavirüsün yayılma hızın gözler önüne seriyor. Restoranda gerçekleşen ilk deneyde virüs, 30 dakika içinde herkese bulaşıyor.

Video Galeri
Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi 
Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi 
Video Galeri
Vefa sosyal destek ekibine silahlı saldırı! 2 ölü
Vefa sosyal destek ekibine silahlı saldırı! 2 ölü
Video Galeri
Rize'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Rize'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Video Galeri
Bakan Varank'tan servis, yemekhane ve çalışma saatleriyle ilgili açıklama
Bakan Varank'tan servis, yemekhane ve çalışma saatleriyle ilgili açıklama
Video Galeri
Nişan töreni yapılan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Nişan töreni yapılan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Video Galeri
Çatıda başlayan yangın, yazlık evi sardı
Çatıda başlayan yangın, yazlık evi sardı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM