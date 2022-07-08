  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Japonya'nın eski başbakanının öldürülme anı ortaya çıktı

Japonya'nın eski başbakanının öldürülme anı ortaya çıktı

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte suikaste uğramıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski başbakanın öldürülme anına dair görüntüler ortaya çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ceceli'nin Kabe’deki görüntüleri ortaya çıktı, kimse ''Erdoğan'' diye dua edenleri göremedi
Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu
İktidarın ''hurda'' ilan ettiği THK'nın yangın söndürme uçakları bakın nerede görüntülendi
Fatma Girik'in vasiyetiyle ilgili yeni açıklama
İstanbul'da dehşet! Silahlarla basıp kabusu yaşattılar
Çarşaflı kadınlara nefret kustu! Sosyal medyayı karıştıran paylaşım
Tatilciler yola çıktı; İstanbul trafiği durma noktasında!
43 ilin geçiş güzergahında trafik durdu
Canlı yayına damgasını vuran tartışma