Anasayfa Video Galeriler Gündem Japonya'nın eski başbakanının öldürülme anı ortaya çıktı Japonya'nın eski başbakanının öldürülme anı ortaya çıktı 08 Temmuz 2022 Cuma Saat: 12:35 Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Nara kentinde katıldığı etkinlikte suikaste uğramıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski başbakanın öldürülme anına dair görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c7fa67244b0e675a1510e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ceceli'nin Kabe’deki görüntüleri ortaya çıktı, kimse ''Erdoğan'' diye dua edenleri göremedi Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu İktidarın ''hurda'' ilan ettiği THK'nın yangın söndürme uçakları bakın nerede görüntülendi Fatma Girik'in vasiyetiyle ilgili yeni açıklama İstanbul'da dehşet! Silahlarla basıp kabusu yaşattılar Çarşaflı kadınlara nefret kustu! Sosyal medyayı karıştıran paylaşım Tatilciler yola çıktı; İstanbul trafiği durma noktasında! 43 ilin geçiş güzergahında trafik durdu Canlı yayına damgasını vuran tartışma