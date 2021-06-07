Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte uzaya çıkıyor

Dünyanın en zengin insanı olan Amerikalı girişimci Jeff Bezos, en büyük hayali olan uzay yolculuğunu kardeşi ile gerçekleştireceğini duyurdu.

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