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Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte uzaya çıkıyor

Dünyanın en zengin insanı olan Amerikalı girişimci Jeff Bezos, en büyük hayali olan uzay yolculuğunu kardeşi ile gerçekleştireceğini duyurdu.

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