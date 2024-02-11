Anasayfa Video Galeriler Gündem Jeff Bezos'un yüzen malikanesi Fethiye'de! İçinde neler var neler Jeff Bezos'un yüzen malikanesi Fethiye'de! İçinde neler var neler 11 Şubat 2024 Pazar Saat: 18:10 Güncelleme: 11 Şubat 2024 Pazar 18:10 Dünyanın en zengin isimlerinden Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un mega yatı ''Flying Fox'', Fethiye'ye demir attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c8e36adfecac77bf02af03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nesli tehlikede olan çizgili sırtlan fotokapana yakalandı Bahçeli bunu da dedi: ''CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir'' Masaj salonuna fuhuş baskını: 7 gözaltı İstanbul'da olaylı gece! Polis havaya ateş açtı Suriyeli market sapığının cezası belli oldu Milyonluk kaza oyunu! 771 gram altını çalanlar arkadaşları çıktı Cezaevindeki istismarda gardiyanlara da hapis talebi Uludağ eteklerinde orman yangını Hakkari'de korkutan deprem