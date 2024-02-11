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  4. Jeff Bezos'un yüzen malikanesi Fethiye'de! İçinde neler var neler

Jeff Bezos'un yüzen malikanesi Fethiye'de! İçinde neler var neler

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Dünyanın en zengin isimlerinden Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un mega yatı ''Flying Fox'', Fethiye'ye demir attı.

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