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  3. 04 Mayıs 2020 00:20

Jennifer Lopez ve Shakira’dan kalça şov!

İki süper yıldız Jennifer Lopez, Shakira ile bundan 3 ay önce Super Bowl’da yaptıkları sahne şovu öncesi provanın görüntülerini paylaştı.

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