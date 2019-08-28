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  3. 28 Ağustos 2019 19:08

Jennifer Lopez'den g-string itirafı

13 Eylül’de gösterime girecek olan 'Hustlers' filminde bir striptizciyi canlandıran Jennifer Lopez, Variety dergisine verdiği röportajla gündemde...

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