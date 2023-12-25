Anasayfa Video Galeriler Gündem Jeofizikçilerden 4 il için deprem uyarısı: ''Faylarda gerilim arttı'' Jeofizikçilerden 4 il için deprem uyarısı: ''Faylarda gerilim arttı'' 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 17:20 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 17:20 Jeofizikçiler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muş, Erzincan, Tokat ve Sivas çevresindeki faylarda gerilimin arttığını belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65898fbb9657a63e6a066703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 6 katlı bina çöktü Erdoğan ile Ali Sabancı arasında dikkat çeken diyalog: ''Onların ne kadarı bize?'' Yol verme kavgasında ölümcül saldırı kamerada Bahçeli Meclis'i terk etti! İstanbul'un dev alışveriş merkezinde yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist açıldı Müge Anlı'da aranan adamın cesedi bulundu Kar fena bastırdı! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı Ölen dilencinin evinden çıkan para dudak uçuklattı