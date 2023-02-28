Anasayfa Video Galeriler Gündem Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy'dan 4 il için deprem uyarısı Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy'dan 4 il için deprem uyarısı 28 Şubat 2023 Salı Saat: 17:32 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'de deprem riski yüksek olan illeri açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fe107f49f9e71c6e4e8ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Osmaniye'de korkutan deprem Erdoğan depremin merkez üssünde: ''309 bin konutun inşasına başlıyoruz'' Prof. Dr. İlhan Tekeli canlı yayında koltuktan düştü Kııçdaroğlu'ndan Kızılay'a açık teklif! 18 madde saydı Saros Körfezi’nde deniz suyu kayboldu Depremzede kendisine verilen yastıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadı Enkaz alanında tansiyon yükseldi! AFAD görevlisi kadın isyan etti Bakan Kurum harita üstünde göstererek açıkladı: ''18 bin konut yapacağız'' İstanbul’a yağmur beklenirken çamur yağdı