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  4. Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy'dan 4 il için deprem uyarısı

Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy'dan 4 il için deprem uyarısı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'de deprem riski yüksek olan illeri açıkladı.

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