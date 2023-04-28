Anasayfa Video Galeriler Gündem Jet Fadıl'ın aldığı ceza belli oldu Jet Fadıl'ın aldığı ceza belli oldu 28 Nisan 2023 Cuma Saat: 16:45 İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Jet Fadıl" olarak biliene Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644bcdf53d04a96bb66ff8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da su borusu patladı; tramvaylar mahsur kaldı İstanbul'da korkunç cinayet! Aracın içinde ölü bulundular Ankara'da korkunç kaza; ölü ve yaralılar var Yerli üretim silahlı robot Teknofest'e damgasını vurdu Türkiye'nin en büyüğü olacak: İşte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali TÜRK-İş Başkanı masadaki 2 zam oranını açıkladı Annesinin kafasını keserek öldürmüştü... İfadesi dehşete düşürdü Enkazlardan toparlanan eşyalarla ‘Enkaz kafe’ açıldı Sokak ortasında kadına şiddet! Film izler gibi izlediler