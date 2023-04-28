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  4. Jet Fadıl'ın aldığı ceza belli oldu

Jet Fadıl'ın aldığı ceza belli oldu

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Jet Fadıl" olarak biliene Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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