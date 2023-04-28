Jet Fadıl'ın aldığı ceza belli oldu

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Jet Fadıl" olarak biliene Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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