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  3. 06 Haziran 2017 07:45

Jet hırsız 30 saniyede kasadaki 12 bin TLyi çalıp kaçtı

Antalya’da 2 kardeşin bankadan kredi çekerek açtığı marketlerini bir hırsızın 30 saniyede 12 bin lira çalma görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

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