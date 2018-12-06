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  3. 06 Aralık 2018 12:48

Jet kazasında ölen pilotun görüntüleri yürek dağladı

İran'da, jet kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Melike Kuvvet'in Sezen Aksu'nun ''İki Gözüm'' adlı şarkısını seslendirirken görüntüsü ortaya çıktı.

Bilgin Pro
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