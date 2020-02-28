  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Şubat 2020 18:30

Jet Sosyete İdlib saldırısı nedeniyle iptal edildi

puhutv'nin çok izlenen komedi dizisi Jet Sosyete'nin bu akşam yayınlanacak olan 14’üncü bölümü İdlib saldırısı nedeniyle iptal edildi.

Video Galeri
Vatandaşın isyanı yürek yaktı: ''Artık yeter!''
Vatandaşın isyanı yürek yaktı: ''Artık yeter!''
Video Galeri
Yunan polisi göçmenlere gaz bombası attı!
Yunan polisi göçmenlere gaz bombası attı!
Video Galeri
NTV, sınırdan yayınladığı mülteci videosunu kaldırdı
NTV, sınırdan yayınladığı mülteci videosunu kaldırdı
Video Galeri
Bu görüntüler çok konuşulacak: Mültecileri sınıra taşıma seferberliği!
Bu görüntüler çok konuşulacak: Mültecileri sınıra taşıma seferberliği!
Video Galeri
TRT ekranlarında şehitler için tepki çeken sözler
TRT ekranlarında şehitler için tepki çeken sözler
Video Galeri
Bakan Akar: Rusya'ya uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etti
Bakan Akar: Rusya'ya uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM