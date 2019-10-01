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  3. 01 Ekim 2019 23:45

Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor ?

Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisinin yeni sezonundan 5. fragman yayınlandı. Ekranların sevilen dizisi Jet Sosyete'nin yeni sezon yayın tarihi de belli oldu.

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