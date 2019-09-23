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  3. 23 Eylül 2019 23:55

Jet Sosyete'nin yeni sezonundan Çukur'a gönderme

Ekranların sevilen dizisi olan Gürsel Birsel imzalı komedi dizisi Jet Sosyete'nin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda Çukur dizisine göndermeler yapıldığı görüldü.

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