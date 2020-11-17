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  3. 17 Kasım 2020 13:55

Jigolo çetesinin yöntemi deşifre oldu

Yüksek kazanç vaadiyle jigolo olmak isteyenleri tuzağa düşüren dolandırıcılık çetesi ile ilgili şoke eden detaylara ulaşıldı. Çetenin milyonlarca lira kazanç sağladığı öğrenildi.

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