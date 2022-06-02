Anasayfa Video Galeriler Gündem Jorge Jesus Fenerbahçe'de! Olay yaratan Kurtlar Vadisi paylaşımı Jorge Jesus Fenerbahçe'de! Olay yaratan Kurtlar Vadisi paylaşımı 02 Haziran 2022 Perşembe Saat: 23:45 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabı yeni teknik direktörünü tanıtırken sevilen efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin müziğini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629921628891f2168428b6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li Yıldırım Kaya'nın Türkiye'nin ''milli'' eğitim projesi Köy Enstitüleri ziyaretleri sürüyor Yeni görüntüler UFO tartışmalarının fitilini ateşledi: Kariyerimde gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor O anlar kamerada! Kumburgaz'da feci kaza: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Akşener'den ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' talebine olay yanıt 6,1 büyüklüğündeki depreme sınıfta yakalandılar Tanju Özcan, protestoculara dans ederek karşılık verdi Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 1981 model efsanesini yollara çıkardı, gören bir daha bakıyor 11 terörist daha etkisiz hale getirildi