  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Jorge Jesus Fenerbahçe'de! Olay yaratan Kurtlar Vadisi paylaşımı

Jorge Jesus Fenerbahçe'de! Olay yaratan Kurtlar Vadisi paylaşımı

Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabı yeni teknik direktörünü tanıtırken sevilen efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin müziğini kullandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
CHP'li Yıldırım Kaya'nın Türkiye'nin ''milli'' eğitim projesi Köy Enstitüleri ziyaretleri sürüyor
Yeni görüntüler UFO tartışmalarının fitilini ateşledi: Kariyerimde gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor
O anlar kamerada! Kumburgaz'da feci kaza: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Akşener'den ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' talebine olay yanıt
6,1 büyüklüğündeki depreme sınıfta yakalandılar
Tanju Özcan, protestoculara dans ederek karşılık verdi
Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak
1981 model efsanesini yollara çıkardı, gören bir daha bakıyor
11 terörist daha etkisiz hale getirildi