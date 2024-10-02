  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Jose Mourinho: ''Hiç pişman değilim''

Jose Mourinho: ''Hiç pişman değilim''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, ''Türk futbolunda hala öğrenmeye çalıştığım şeyler var. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim.'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü
Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı
İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi
İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi
Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor
Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor
Ucuz bala dikkat: 1 kilo balın arıcıya maliyeti açıklandı
Ucuz bala dikkat: 1 kilo balın arıcıya maliyeti açıklandı
Türkiye, Lübnan'a yardım gemisi gönderecek
Türkiye, Lübnan'a yardım gemisi gönderecek
Türkiye'nin cennetinde tatilcilerin ''sarı yaz'' keyfi
Türkiye'nin cennetinde tatilcilerin ''sarı yaz'' keyfi
Mardinli Marilyn Monroe'nun 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
Mardinli Marilyn Monroe'nun 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi