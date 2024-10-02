Anasayfa Video Galeriler Gündem Jose Mourinho: ''Hiç pişman değilim'' Jose Mourinho: ''Hiç pişman değilim'' 02 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 22:00 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, ''Türk futbolunda hala öğrenmeye çalıştığım şeyler var. Buraya gelme kararımdan hiç pişman değilim.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fd985b32718152ed0f24a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor Ucuz bala dikkat: 1 kilo balın arıcıya maliyeti açıklandı Türkiye, Lübnan'a yardım gemisi gönderecek Türkiye'nin cennetinde tatilcilerin ''sarı yaz'' keyfi Mardinli Marilyn Monroe'nun 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi