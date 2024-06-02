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Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı

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Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirttiği Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle imzayı attı. İmza töreninde ilginç anlar da yaşandı. İşte ayrıntılar...

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