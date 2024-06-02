Anasayfa Video Galeriler Gündem Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı 02 Haziran 2024 Pazar Saat: 21:30 Güncelleme: 02 Haziran 2024 Pazar 21:30 Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirttiği Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle imzayı attı. İmza töreninde ilginç anlar da yaşandı. İşte ayrıntılar... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665cba5836f1db20db0f98f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kızlar kapıştı, erkekler izledi... Lüks rezidansa fuhuş baskını: Ayrıntılar şoke etti Diyarbakır'da kahreden yangın... Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de isyan etti: ''Böyle düzene yazıklar olsun'' Dönercide patlama: Ortalık savaş alanına döndü 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor: Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu İstanbul'da çöken binada skandal detaylar 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi