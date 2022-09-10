  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Josef de Souza kötü haberi verdi; Beşiktaş'a veda ediyor

Josef de Souza kötü haberi verdi; Beşiktaş'a veda ediyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelecek sezon siyah-beyazlılardan ayrılacağını açıkladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yunanistan'dan eğitim alan terörist kaçak olarak geldiği İstanbul'da yakalandı
SpaceX'in roket testinde yangın çıktı
Tesadüfen keşfedildi! Bizans döneminden beri yerin altında gizleniyormuş
Doğalgaz borusunu kesti, çakmağını çaktı ve...
Beylikdüzü ve Esenyurt'un yerine yeni adres Adalar mı ?
99 kişinin yaralandığı Metrobüs kazasında fenalaştığı anlar ortaya çıktı
Kral III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi
''Toplu şehit mezarı kazıyorlar'' iddiaları sonrası o görüntüler için açıklama geldi
İstanbul'da ölen 2 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili mide bulandıran iddia