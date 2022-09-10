Anasayfa Video Galeriler Gündem Josef de Souza kötü haberi verdi; Beşiktaş'a veda ediyor Josef de Souza kötü haberi verdi; Beşiktaş'a veda ediyor 10 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 16:35 Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelecek sezon siyah-beyazlılardan ayrılacağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631c9297916a0a79c02a4483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunanistan'dan eğitim alan terörist kaçak olarak geldiği İstanbul'da yakalandı SpaceX'in roket testinde yangın çıktı Tesadüfen keşfedildi! Bizans döneminden beri yerin altında gizleniyormuş Doğalgaz borusunu kesti, çakmağını çaktı ve... Beylikdüzü ve Esenyurt'un yerine yeni adres Adalar mı ? 99 kişinin yaralandığı Metrobüs kazasında fenalaştığı anlar ortaya çıktı Kral III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi ''Toplu şehit mezarı kazıyorlar'' iddiaları sonrası o görüntüler için açıklama geldi İstanbul'da ölen 2 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili mide bulandıran iddia