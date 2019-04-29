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  3. 29 Nisan 2019 20:50

Josef Sural son yolculuğuna gözyaşları içerisinde uğurlandı 

Geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Josef Sural, yeşil saha içerisinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı törende, takım arkadaşları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Aytemiz Alanyaspor’un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos...

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