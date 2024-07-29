Justin Bieber minik Türk çocuğu paylaştı, sosyal medya karıştı

Şu sıralar baba olmak için gün sayan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Instagram hesabından Türkiye'deki bir düğünde dansıyla dikkat çeken bir çocuğu yayımladı.

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