Anasayfa Video Galeriler Gündem Justin Bieber minik Türk çocuğu paylaştı, sosyal medya karıştı Justin Bieber minik Türk çocuğu paylaştı, sosyal medya karıştı 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 14:41 Şu sıralar baba olmak için gün sayan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Instagram hesabından Türkiye'deki bir düğünde dansıyla dikkat çeken bir çocuğu yayımladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a78007450c500f6b0c0c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkutan yangın: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı Zabıta dilenci diye yakaladı, aylık kazancı 300 bin TL'nin üzerinde çıktı Irak ve Suriye'de 7 terörist öldürüldü Yıldız futbolcu aldatıldı: Sevgilisi başka bir erkekle kucak kucağa... Bu köyümüzde kadınlar gücü ele geçirdi: Erkekler köye alınmıyor 200'e yakın hayat kurtardı, kalbine yenik düştü Performansı düşük diye işten çıkarılmıştı... Yargıdan emsal tazminat kararı Performansı düşük diye işten çıkarılmıştı... Yargıdan emsal tazminat kararı Bu tuzağa düşmeyin: Şimdi de ''yanlış sipariş'' dolandırıcılığı