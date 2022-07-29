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  4. Kaan Sekban Diyanet’in ''Fiyatları belirleyen Allah'tır'' fetvasını böyle ''ti''ye aldı

Kaan Sekban Diyanet’in ''Fiyatları belirleyen Allah'tır'' fetvasını böyle ''ti''ye aldı

Stand-Up şovları ile milyonlar tarafından sevilerek takip edilen Kaan Sekban Diyanet’in “Fiyatları belirleyen Allah’tır” fetvasıyla dalga geçti.

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