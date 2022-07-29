Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaan Sekban Diyanet’in ''Fiyatları belirleyen Allah'tır'' fetvasını böyle ''ti''ye aldı Kaan Sekban Diyanet’in ''Fiyatları belirleyen Allah'tır'' fetvasını böyle ''ti''ye aldı 29 Temmuz 2022 Cuma Saat: 08:05 Stand-Up şovları ile milyonlar tarafından sevilerek takip edilen Kaan Sekban Diyanet’in “Fiyatları belirleyen Allah’tır” fetvasıyla dalga geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e36a900ac3dd364e2a2633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Varank'tan Ümit Özdağ'a ağır sözler: ''Ahlaksız provakatör!'' Gelenekleri bilmeyince... Kız istemeye gelen Alman damat kayınpederin alnından öptü Finans Merkezi inşaatında çalışan işçiler maaşlarını alamayınca ofisi bastı Suriye sınırında açıklama yapmak isteyen Ümit Özdağ’a engel Geçen sene yangında kül olan yeşil cennetimiz küllerinden geri doğdu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon Uyuşturucu hapı kargolarken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti Bir kadına şiddet vakası daha! Eşini bıçakla rehin aldı! Piton öyle bir şey yuttu ki... Veterinerler gözlerine inanamadı