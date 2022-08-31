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  4. Kaan Tangöze: ''Aman gaza gelmeyin seçime kadar idare edin''

Kaan Tangöze: ''Aman gaza gelmeyin seçime kadar idare edin''

Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri sırasında sahneden "Aman gaza gelmeyin seçime kadar idare edelim" diye seslendi.

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