Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaan Tangöze: ''Aman gaza gelmeyin seçime kadar idare edin'' Kaan Tangöze: ''Aman gaza gelmeyin seçime kadar idare edin'' 31 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 10:55 Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri sırasında sahneden "Aman gaza gelmeyin seçime kadar idare edelim" diye seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630f13f1e3d35c68896b8383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Solmaz Çiros'dan bir skandal paylaşım daha Selçuk Bayraktar'dan 'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed sözlerine tepki yağıyor TEKNOFEST Karadeniz, Samsun'da başladı Milli Muharip Uçağı görücüye çıktı Psikopat kuzenden ''pes'' dedirten savunma: ''Canım sıkıldı vurdum'' Bastonlu hırsız güvenlik kamerasında Depoda çıkan yangın otomobillere sıçradı Özel Halk Otobüsü'nde çığlıklar, küfürler.... Tekme tokat kavga kamerada!