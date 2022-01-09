Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti 09 Ocak 2022 Pazar Saat: 14:11 Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçalayan öğrenciler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dac2cb3990690ba26ea0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kur korumalı TL mevduat sisteminin fikir babası ortaya çıktı Gezi teknelerinin üzerine kaya düştü: 7 ölü Marmaris dolu yağışıyla beyaza büründü Yol isteyen ambulansa ''gebersin'' diye bağıran temizlik personeline soruşturma Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na yolsuzluk suçlaması! Canlı yayın karıştı 2022'nin en önemli gök olayı olarak tarihe geçecek! 20-30 yılda bir gerçekleşiyor canlı yayında tepki çeken zam değerlendirmesi Parmağına sıkışan 1 TL böyle çıkarıldı Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı!