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  4. Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti

Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti

Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçalayan öğrenciler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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