Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti

Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçalayan öğrenciler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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