  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Eylül 2018 16:50

Kabataş Erkek Lisesi’nin yanındaki binada yangın

Kabataş Erkek Lisesi’nin yanında bulunan binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. (İHA)

Bilgin Pro
Video Galeri
İsrail askeri 15 yaşındaki bir Filistinliyi şehit etti
İsrail askeri 15 yaşındaki bir Filistinliyi şehit etti
Video Galeri
Özel Kuvvetler ve Hava Kuvvetleri nefes kesti
Özel Kuvvetler ve Hava Kuvvetleri nefes kesti
Video Galeri
Mazgala takılan araç havaya fırladı: 2 yaralı
Mazgala takılan araç havaya fırladı: 2 yaralı
Video Galeri
İşte Sincar’daki PKK üsleri
İşte Sincar’daki PKK üsleri
Video Galeri
Sedanur’un kaybolması olayında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Sedanur’un kaybolması olayında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Video Galeri
ATAK helikopterleri harmandalı oynadı
ATAK helikopterleri harmandalı oynadı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM