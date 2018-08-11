Kabe-i Şerif’in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı
11 Ağustos 2018 12:15
Kabe-i Şerif’in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı
Kâbe-i Şerif’in kapısına tırmanıp kapıyı açmaya çalışan şahıs polisin müdahalesiyle indirilerek tutuklandı. Perşembe gecesi binlerce hacı adayının tavaf ettiği bir sırada Kabe-i Şerif’in kapısına tırmanıp açmak isteyen bir şahsa polis müdahale etti. Şahıs polisin zorlamasıyla kapının altına düştü. Polis, psikolojik durumu çok bozuk olması sebebiyle sorgulayamadıkları şahsın savcılığa...