Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabe kapısının örtüsü Edirne'de sergileniyor Kabe kapısının örtüsü Edirne'de sergileniyor 04 Kasım 2024 Pazartesi Saat: 16:26 Güncelleme: 04 Kasım 2024 Pazartesi 16:26 2016 yılında Türkiye'ye getirilen el dokuması Kabe kapısının örtüsü Edirne'deki Eski Cami'de ziyaretlere açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6728cb6a0632a6e3cd038227" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bungalov dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı ''Pişirmeye hazır, kılçıksız'' diye satılan bu balığa dikkat! İstanbul'da öldürülen Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze vurgusu Seyyar satıcılar zabıtaya saldırdı Belediye başkanına silahlı saldırı Fenerbahçe tribün liderlerinden C.G. gözaltına alındı 'Hekim adayları için kadavra ithal ediliyor' İstanbulda 30 milyon liralık kaçakçılık operasyonu- Yüzlerce tekerlek ve jant ele geçirildi