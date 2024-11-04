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  4. Kabe kapısının örtüsü Edirne'de sergileniyor

Kabe kapısının örtüsü Edirne'de sergileniyor

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2016 yılında Türkiye'ye getirilen el dokuması Kabe kapısının örtüsü Edirne'deki Eski Cami'de ziyaretlere açıldı.

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