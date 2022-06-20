Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaydırıldı

Hac ibadeti öncesi her sene olduğu gibi bu yıl da Kabe örtüsünün 3 metre yukarı kaldırıldığını bildirdi.

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