Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaydırıldı Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaydırıldı 20 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 16:00 Hac ibadeti öncesi her sene olduğu gibi bu yıl da Kabe örtüsünün 3 metre yukarı kaldırıldığını bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b06f7326eeff7b5546efa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Define avcıları 2 bin 700 yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı İki Milli gururumuzun entegrasyonu gerçekleşti ABD'de UBER şoförlüğü yapan Türkler ne kadar kazanıyor ? İstanbul'da eczaneye silahlı saldırı TRT'de ''Padişah'' sansürü Plajda kabus! Tatilciler nereye saklanacağını şaşırdı Sizin töreniz, aile meclisiniz batsın! Eski eşini kadın kılığına girip öldürmek istedi İlaç fabrikasında patlama sonrası yangın Denizin rengi neden değişir? Uzman isim nedenini açıkladı