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  4. Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaydırıldı

Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaydırıldı

Hac ibadeti öncesi her sene olduğu gibi bu yıl da Kabe örtüsünün 3 metre yukarı kaldırıldığını bildirdi.

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