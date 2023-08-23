Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabe'de fırtına ve yağmur! İbadetini yapanların zor anları kamerada Kabe'de fırtına ve yağmur! İbadetini yapanların zor anları kamerada 23 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 10:35 Güncelleme: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:35 Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Kabe’de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e5b6c9e12a31281815fb63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kırmızı ışığı dinlemedi, 2 kişiyi öldürdü! O yazı şok etkisi yarattı! Çanakkale'deki kabus günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı Çanakkale’de büyük yangın: Alevler evlere ulaştı Kabe'de şiddetli yağış ve fırtına Bilecik'te çıkan orman yangını Bursa'ya sıçradı Ev sahibi kapıya dayandı; ortalık karıştı Çanakkale’de büyük orman yangını: Köyler boşaltıldı, yol trafiğe kapatıldı Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bunaltıcı sıcaklar devam edecek mi? Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi