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''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu

Suudi Arabistan'da mevsim normallerinin dışında seyreden ve sağanak yağış ile sel olarak hayatı alt üst eden hava durumu nedeniyle İslam aleminin kalbi Kabe'ye kar yağdığına dair görüntüler sosyal medyada olay oldu.

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