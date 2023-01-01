Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu ''Kabe'de kar yağdı'' iddiası olay oldu 01 Ocak 2023 Pazar Saat: 19:50 Suudi Arabistan'da mevsim normallerinin dışında seyreden ve sağanak yağış ile sel olarak hayatı alt üst eden hava durumu nedeniyle İslam aleminin kalbi Kabe'ye kar yağdığına dair görüntüler sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b1b9ce15499530ed196973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teoman Melih Gökçek ile öyle bir dalga geçti ki antalya-antalya_da_turistler_yilin_ilk_gununde_denize_girdi Şok Market 1.000 adet üründe fiyatları sabitledi Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayiden ilginç sözler Metroda ilginç olay! Kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı Elektronik harp sistemi Merter, güvenlik güçlerine teslim edildi Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayi belli oldu Evcil hayvanlara mikropçip uygulamasında korkulan oldu