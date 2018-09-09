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  3. 09 Eylül 2018 17:18

Kabe'de rezalet ! İslam'ın kalbinde iskambil skandalı

İslamiyet'in kalbi, kutsal toprakların mabedi Kâbe'de bir hacı adayı tarafından çekilen görüntülere tepki yağdı.

Bilgin Pro
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