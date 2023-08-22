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Kabe'de şiddetli yağış ve fırtına

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Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde etkili olan yağış ve fırtına Kabe'de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı.

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