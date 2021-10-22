Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma 22 Ekim 2021 Cuma Saat: 19:40 Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram’da korona virüs salgını nedeniyle 1 buçuk yılın ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6172e97ab276e0740f57d333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbulluların Metrobüs çilesi kamerada Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı TÜGVA önünde tekme tokat kavga Boğaziçi Üniversitesi’nde çok sayıda gözaltı Biden canlı yayındaki bu hareketiyle alay konusu oldu Bill Gates süper lüks yatıyla yeniden Türkiye'de... 2021'in Türkiye'sinde, vatandaş yağ kuyruğunda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale Merkez Bankası Başkanı değişimi ve faiz indiriminin vatandaşa faturası belli oldu