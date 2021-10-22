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Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mescid-i Haram’da korona virüs salgını nedeniyle 1 buçuk yılın ardından sosyal mesafesiz ilk cuma namazı kılındı.

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