Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldı Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldı 30 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 07:40 Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldığı belirtildi. Telegraph gazetesi, roketlerin sesinin sabahın yoğun olduğu saatler başlamadan önce AFP çalışanları tarafından duyulduğunu yazdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612c6132ef35fa24ef327283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sözlerine soruşturma Akşener'de 30 Ağustos mesajı: ''Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir'' Milano'da 15 katlı binada yangın Ankara'da tarihi gün! 106 projenin açılış ve temel atma töreni yapıld Bayraktar Akıncı TİHA'lar sergilendi Tamer Karadağlı’nın kızı Zeyno tatilde şov yaptı Kabil'de yeni patlama Korsan taksi ağı çileden çıkardı! Hiçbir sınır tanımıyorlar AK Partili isim İmamoğlu'nu eleştireyim derken Erdoğan'ı fena vurdu