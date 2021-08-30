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Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldı

Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldığı belirtildi. Telegraph gazetesi, roketlerin sesinin sabahın yoğun olduğu saatler başlamadan önce AFP çalışanları tarafından duyulduğunu yazdı.

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