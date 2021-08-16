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Kabil-İstanbul uçağında izdiham

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan kaçışlar sürüyor. Kabil'den İstanbul'a gelecek olan 300 kişilik uçağa bin kişinin binmeye çalıştığı anlar ve yaşanan kaos kameraya yansıdı.

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