Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabil-İstanbul uçağında izdiham Kabil-İstanbul uçağında izdiham 16 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 12:20 Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'dan kaçışlar sürüyor. Kabil'den İstanbul'a gelecek olan 300 kişilik uçağa bin kişinin binmeye çalıştığı anlar ve yaşanan kaos kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611a2df0a164ad1fe80202d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan'ın düşme anı kamerada Canlı yayında Taliban tarafından aranan sunucu şoke oldu Haluk Levent afet bölgesinden paylaştı: ''Kullanılmış eşya göndermeyin'' Konsere geç kalan Hande Yener öyle bir şey yaptı ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 günde 2 farklı göç açıklaması Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Eğitimiyle dikkat çeken yarışmacı ikinci soruda elendi Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kabil'den kaçış: Binlerce araç yollarda Eşi benzeri görülmemiş yağış: 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü