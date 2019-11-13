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  3. 13 Kasım 2019 13:20

Kabil'de bombalı saldırı: 7 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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