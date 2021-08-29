Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabil'de yeni patlama Kabil'de yeni patlama 29 Ağustos 2021 Pazar Saat: 16:05 Afganistan'ın başkenti Kabilde havalimanı yakınlarında patlama sesi duyuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612b8611215ccf1de0612aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korsan taksi ağı çileden çıkardı! Hiçbir sınır tanımıyorlar AK Partili isim İmamoğlu'nu eleştireyim derken Erdoğan'ı fena vurdu İstanbul'da iğrenç olay! Eşek istismarcısına meydan dayağı Biden İsrail Başbakanı ile görüşürken kameralar önünde uyuyakaldı Dünyanın üçüncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana'da sona yaklaşıldı İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü MSB, Türk Yıldızlarının gökyüzüne ay yıldız çizdiği anları paylaştı Yüzlerce modifiyeli araç güzellik yarışmasında buluştu İstanbul'da bir Youtuber beğeni uğruna diri diri mezara girdi!