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  3. 31 Mayıs 2017 14:15

Kabil'i kana bulayan saldırı anı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Almanya ve Hindistan büyükelçiliklerinin önünde meydana gelen bombalı saldırıda 80 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

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Motosiklet sürücüsü havada takla attı
Motosiklet sürücüsü havada takla attı
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İBB Zabıtasından Tarihi Mısır Çarşısında fiyat etiketi denetimi
İBB Zabıtasından Tarihi Mısır Çarşısında fiyat etiketi denetimi
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İstanbul Ataşehirde yolcu dolu minibüsünün devrilme anı kamerada
İstanbul Ataşehirde yolcu dolu minibüsünün devrilme anı kamerada
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Ramazan ayı fırıncıların yüzünü güldürdü
Ramazan ayı fırıncıların yüzünü güldürdü
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Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri
Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri
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Ukraynada su borusu patladı, sokaklar göle döndü
Ukraynada su borusu patladı, sokaklar göle döndü