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Kabine AFAD merkezinde toplandı

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi deprem felaketi olacak.

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