Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabine AFAD merkezinde toplandı Kabine AFAD merkezinde toplandı 14 Şubat 2023 Salı Saat: 17:05 Güncelleme: 14 Şubat 2023 Salı 17:05 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi deprem felaketi olacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63eb9523e3b9df50a40e4d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sahile vuran mayın patladı! Deprem sonrası Mersin'de kiralar iki katına çıktı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlanıyor 2 büyük deprem 2 dağı birleştirdi Depremzededen ağlatan sözler: ''Bunu yapan cehenneme girer mi?'' Yıkımına başlanan 9 katlı bina çöktü Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı hatay-ermeni_koyunde_can_kaybi_yok