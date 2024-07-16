Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabine toplandı: İşte masadaki konular Kabine toplandı: İşte masadaki konular 16 Temmuz 2024 Salı Saat: 16:56 Güncelleme: 16 Temmuz 2024 Salı 16:56 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. İşte toplantıda ekonomiden dış politikaya kadar masada olacak konular... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66967c2321c9cbbf9f029d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var Çeşme'deki orman yangınında ölen kadının son görüntüleri, son sözleri... Türkiye için endişelendiren yeni varyantlar uyarısı: ''Varsa da bilmiyoruz'' Temmuz ortasında sel felaketi: Köprü yıkıldı, evleri su bastı Selde can kaybı artıyor: Ölü sayısı 40'a ulaştı, yüzlerce yaralı var Kadıköyde denize düşen kadını vatandaşlar kurtardı Bagajdan kadın yolcu çıktı... Aşiret düğününde takı şov: Para ve altın yağdı En düşük emekli maaşı belli oldu