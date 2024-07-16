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  4. Kabine toplandı: İşte masadaki konular

Kabine toplandı: İşte masadaki konular

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. İşte toplantıda ekonomiden dış politikaya kadar masada olacak konular...

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