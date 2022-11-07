Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabine toplantısı başladı Kabine toplantısı başladı 07 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 17:15 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro çalışmaları için de gözler Beştepe'de. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636912fdfb50f20d3f472733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü İzmir'deki depremi uyurken hisseden kedilerin görüntüsü olay oldu Hande Sarıoğlu bu sefer de kalça dansıyla gündemde Özenerek hazırladığı otomobilini iPhone 14 Pro Max takasına açtı Türk bilim insanlarının kanser aşısında heyecanlandıran gelişme İşte dünyanın en güçlü adamı Ardahan'da TOKİ kura çekimi yapıldı Gece kulübünde silahlar çekildi! Dehşet anları kamerada