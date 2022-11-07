Kabine toplantısı başladı

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Milyonları ilgilendiren EYT düzenlemesi ve sözleşmelilere kadro çalışmaları için de gözler Beştepe'de.

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