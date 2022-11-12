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  4. Kabinede kriz! Bakan Bakan'ı suçladı

Kabinede kriz! Bakan Bakan'ı suçladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Amasra’da 42 madencinin hayatını kaybettiği madenle ilgili enerji bakanlığını suçladı.

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