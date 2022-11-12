Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabinede kriz! Bakan Bakan'ı suçladı Kabinede kriz! Bakan Bakan'ı suçladı 12 Kasım 2022 Cumartesi Saat: 12:30 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Amasra’da 42 madencinin hayatını kaybettiği madenle ilgili enerji bakanlığını suçladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636f67c04a5172495145a713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ersan Şen'den Cem Küçük'e: ''Sana göre Almanya'da millet donla geziyor'' Metrobüste taciz iddiasına linç girişimi ''İktidara geldiğimizde LGBT-İ derneklerini kapatacağız'' 7 terörist teslim oldu Şehidin operasyon öncesi çekilen son görüntüleri yürek burktu Yerli otomobil TOGG'un fabrikasından yeni görüntüler Sokak köpekleri Biden'ı susturdu Yarasa yediği anları paylaştı, cezası ağır oldu Kendisini tanımayan vatandaşa İnce'den şok yanıt: ''Şarkıcıyım, pop söylüyorum''