  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kabus geri döndü! 6 kişi hayatını kaybetti

Kabus geri döndü! 6 kişi hayatını kaybetti

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden artışa geçen "katil kene" vakalarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden Sivas'ta 6 kişi hayatını kaybetti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İkinci el araçta isyan ettiren zam! Zamlar otomatiğe bağlandı
Akşener'den Erdoğan'ın ''sürtük'' çıkışına ''tokat'' yanıtı
Metro boks ringine döndü! Yumruk yumruğa kavga kamerada
Müsilaj gitti, onlar geldi! Marmara Denizi'nde ''şeffaf'' kabus! Sakın temas etmeyin
AK Partili belediye İstanbul'da dev parkı yapılaşmaya açtı, ortalık karıştı
Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp attı izleyici çılgına döndü
İstanbul'da ''pencere'' sapığına meydan dayağı!
Sağanak fena vurdu! Sel suları 16 evi yuttu
Cem Uzan ''sürprizlerim var'' diyerek açıkladı: ''Ekim ayını bekleyin''