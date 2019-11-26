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  3. 26 Kasım 2019 23:55

Kabus geri döndü ! İstanbul'un barajları 3 yıl sonra yine alarm veriyor

İstanbul'da beklenen yağışların gelmemesiyle barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine geriledi.

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