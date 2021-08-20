Anasayfa Video Galeriler Gündem Kabus geri döndü: Muğla Köyceğiz'de orman yangını Kabus geri döndü: Muğla Köyceğiz'de orman yangını 20 Ağustos 2021 Cuma Saat: 17:30 Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 12 Ağustos’ta kontrol altına alındığı, Otmanlar Mahallesi’nde yeniden yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611fbc7f60abcf28e8380f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 doz BionTech mi yoksa 2 doz Sinovac ve 1 doz BionTech mi etkili? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldırı ''Türkiye'de yaşamak istemiyorum'' diyen Afgan sınır dışı edilecek MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon! Fotoğraflar ortaya çıktı Dışarısı 40, içerisi 15 derece: Yaz günü elektrikli sobayla ısınıyorlar İstanbul'da maganda terörü kamerada: Kabusu yaşadılar! Ali Koç'u kızdıran anlar: Bir dakika susar mısın? Taliban ''af'' sözünü tutmadı: Polis şefini kurşuna dizdiler Nagehan Alçı'dan Perinçek'e: ''Siz insanları çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz?''